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Спорт

Заплыв на открытой воде пройдёт в Пскове в День физкультурника

Заплыв на открытой воде SwimCup пройдёт в Пскове в День физкультурника, 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Фото: ПАИ

Спортсмены поборются за призы на дистанциях 1 700, 2 500 и 5 000 метров. Заплыв стартует около стен Псковского крома неподалёку от Троицкого собора. Финиш – на городском пляже. Старт всех дистанций – с понтона, роллинг-старт.

Каждый участник заплывов Swimcup получит сувенир с символом локации – башней Кутекрома. Регистрация на соревнования официально завершилась. 9 августа в 10:30 будет объявлен старт всех заплывов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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