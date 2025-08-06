Заплыв на открытой воде пройдёт в Пскове в День физкультурника

12:08, 06 августа 2025, ПАИ

Заплыв на открытой воде SwimCup пройдёт в Пскове в День физкультурника, 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Спортсмены поборются за призы на дистанциях 1 700, 2 500 и 5 000 метров. Заплыв стартует около стен Псковского крома неподалёку от Троицкого собора. Финиш – на городском пляже. Старт всех дистанций – с понтона, роллинг-старт.

Каждый участник заплывов Swimcup получит сувенир с символом локации – башней Кутекрома. Регистрация на соревнования официально завершилась. 9 августа в 10:30 будет объявлен старт всех заплывов.

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