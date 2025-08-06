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Подведены итоги первого круга чемпионата Псковской области по футболу

Подведены итоги первого круга чемпионата Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

В зоне «Центр» «Острович» одержал пять побед из пяти и единолично возглавил турнирную таблицу. Второе место по очкам делят «Локомотив» из Дно и дедовичский «Легион».

Таблица зоны «Центр». Изображение здесь и далее: Федерация футбола Псковской области

Великолукский «Экспресс» также с абсолютным результатом – пять побед из пяти – идёт на первом месте в зоне «Юг». На второй позиции – «Сокол» из Новосокольников. Замыкает тройку лидеров «Опочка».

Таблица зоны «Юг»

В зоне «Псков» действующий чемпион области ФК «Псков» занимает первое место, выиграв в четырёх встречах из четырёх и не пропустив ни одного гола. На втором месте – «Стрела», а замыкают тройку «Синие стрелы» из Псковского района.

Таблица зоны «Псков»

Второй круг чемпионата стартует 9 августа.

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