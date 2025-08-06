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Спорт

Турнир по волейболу «Король пляжа» пройдёт в Пскове

Турнир по пляжному волейболу «Король пляжа» в экспериментальном формате пройдёт на городском пляже в Пскове 9 августа. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Чтобы принять участие в соревнованиях, не нужна пара или команда. Все заявившиеся игроки поделятся на команды по три человека путём жребия.

Соревнования стартуют 9 августа в 10:00. Организаторы принимают заявки до дня старта соревнований включительно.

Система проведения и расписание игр зависят от количества поданных заявок. Мячи на разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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