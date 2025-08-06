Объявлен конкурс на лучший логотип 30-й Международной встречи воздухоплавателей

10:16, 06 августа 2025, ПАИ

Объявлен конкурс на лучший логотип 30-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках в 2026 году. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Принять участие в конкурсе может каждый. Логотип должен отражать дух воздухоплавания и быть связан с Великими Луками. На нём должно быть упоминание международной встречи, название города, а также символика аэростатов или исторических элементов города.

От одного участника может быть не более трёх вариантов логотипа. Организаторы принимают работы с 10 августа до 15 января в электронном виде в хорошем качестве. Главный приз – полёт на аэростате в небе над Великими Луками во время проведения следующей встречи воздухоплавателей, а также памятные подарки и диплом.

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