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Спорт

Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад

Псковские каратисты приняли участие в тренировочных сборах Russia open 2.0, которые прошли в «Сириусе» с 22 по 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации карате WKF Пскова.

  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова
  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова
  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова
  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова
  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова
  • Псковские каратисты прошли сборы под руководством чемпионов мира и Олимпиад
    Фото: Федерация карате WKF Пскова

В рамках тренировочных мероприятий псковские спортсмены Алексей Буравлёв, Степан Осипов, Григорий Постобаев, Варвара Денисова, Артём Титов и Иван Семёнов тренировались под руководством победителя Олимпийских игр в Токио, иранца Саяда Ганджзаде, его соотечественника чемпиона мира Асгари Бахмана, трёхкратного чемпиона мира из Египта Юсефа Бадави, бронзового призёра Олимпиады, чемпиона мира Угура Акташа из Турции и других титулованных спортсменов.

В конце сборов с 26 по 28 июля прошли международные соревнования с участием 1 000 спортсменов из 15 стран и 45 регионов России. «Отличился Григорий Постобаев, который показал боевой характер и вышел в бой за бронзу. Это лучший результат нашей команды на турнире такого уровня», – отметили в псковской федерации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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