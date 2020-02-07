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Общество

В Псковской области бухгалтер одной из организаций заплатит штраф за жалость к алиментщику

В Псковской области бухгалтер одной из организаций привлечена к административной ответственности за нерегулярное удержание и перечисление алиментных платежей взыскателю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Взыскательница по исполнительному производству сообщила приставам, что нерегулярно получает алименты, которые долдны были вычитаться из зарплаты должника. В результате проверки выяснилось, что в этом виноват бухгалтер организации, в которой работал должник. 

Постановлением по делу об административном правонарушении бухгалтеру назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. 

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