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Общество

Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов

Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов, заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании 7 февраля в рамках обсуждения реализации национальных проектов. Регион получил «беспрецедентные суммы» на их исполнение. В результате удалось потсроить новую школу, закупить автомобили для Скорой помощи и отремонтировать дороги там, «где их не было в течение 50 лет», подчеркнул глава региона.

«Для всей нашей команды это была проверка на прочность и профессионализм. Нам ещё есть, в чём совершенствоваться и куда стремиться. Реальное кассовое исполнение нацпроектов составило 95%. Федеральный центр поставил нам оценку «хорошо», но в этом году предстоит показать качественно другой уровень. К тому же по ряду нацпроектов нам выделяют больше средств. Мы уже провели дополнительную ревизию и учли прошлые ошибки», - цитирует Михаила Ведерникова корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что в 2019 году в Псковской области построено 10 детских садов, шесть из них уже запущены в эксплуатацию, ещё четыре получат лицензии к марту. 1 млрд рублей удалось превлечь в сферу здравоохранения, закуплено новое оборудование, построено 13 модульных ФАПов.

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