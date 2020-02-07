Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук (ВИДЕО)

11:22, 07 февраля 2020, ПАИ

Телеведущий и шоумен Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук. В эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий предложил своей гостье, певице Елене Ваенге принять участие в импровизированном конкурсе «Мы к вам заехали на час» и попытаться дать верное название (демоним) жителям разных российских городов.

Ивану Урганту предлагалось поздороваться с жителями Анапы, Йошкар-Олы, Братска, Минеральных Вод и Великих Лук. Не с первой попытки, но все демонимы ведущий назвал правильно, проблемы возникли лишь с великолучанами. Иван Ургант называл жителей города на юге Псковской области и «великолукчанами», и «великолукцами», и «великолуковинцами».

Елена Ваенга попыталась дать определение жителям Анадыря, Гусь-Хрустального, Костромы, Набережных Челнов. Верный ответ был только один - относительно анадырцев.