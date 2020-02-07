0
15:09
Насосала: Нетрадиционный способ поправить здоровье
13:45
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове
13:37
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
12:53
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
12:21
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области
11:40
Умный ключ: «Ростелеком» представил новый сервис для современного дома
11:22
Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук (ВИДЕО)

Телеведущий и шоумен Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук. В эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий предложил своей гостье, певице Елене Ваенге принять участие в импровизированном конкурсе «Мы к вам заехали на час» и попытаться дать верное название (демоним) жителям разных российских городов.

Ивану Урганту предлагалось поздороваться с жителями Анапы, Йошкар-Олы, Братска, Минеральных Вод и Великих Лук. Не с первой попытки, но все демонимы ведущий назвал правильно, проблемы возникли лишь с великолучанами. Иван Ургант называл жителей города на юге Псковской области и «великолукчанами», и «великолукцами», и «великолуковинцами».

Елена Ваенга попыталась дать определение жителям Анадыря, Гусь-Хрустального, Костромы, Набережных Челнов. Верный ответ был только один - относительно анадырцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове
07 февраля 2020
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
07 февраля 2020
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
07 февраля 2020
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области
07 февраля 2020
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области
Умный ключ: «Ростелеком» представил новый сервис для современного дома
07 февраля 2020
Умный ключ: «Ростелеком» представил новый сервис для современного дома
Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук (ВИДЕО)
07 февраля 2020
Иван Ургант не сумел правильно назвать жителей Великих Лук (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов
07 февраля 2020
Михаил Ведерников: Псковской области необходимо соответствовать темпу реализации нацпроектов
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан
07 февраля 2020
Совещание по национальным проектам проводит в Пскове Александр Гуцан

Идет загрузка...