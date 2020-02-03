Спортсменка из Великих Лук стала бронзовой призеркой Чемпионата страны по стрельбе из лука
Бронзу взяла 16-летняя Ника Снеткова из Великих Лук в рамках Чемпионата России. Юная спортсменка уверенно стучится в элиту российского блочного лука.
Женская сборная, где Снеткова выступает вместе с более опытными Кирой Андреевой и Софьей Фадеевой в командной стрельбе остановилась в шаге от бронзы.
В прошлом году Ника становилась в Мадриде серебрянной медалисткой Первенства мира до 18 лет.
Спортсмены являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.