Спортсменка из Великих Лук стала бронзовой призеркой Чемпионата страны по стрельбе из лука

12:01, 07 февраля 2020, ПАИ

Бронзу взяла 16-летняя Ника Снеткова из Великих Лук в рамках Чемпионата России. Юная спортсменка уверенно стучится в элиту российского блочного лука.

Женская сборная, где Снеткова выступает вместе с более опытными Кирой Андреевой и Софьей Фадеевой в командной стрельбе остановилась в шаге от бронзы.

В прошлом году Ника становилась в Мадриде серебрянной медалисткой Первенства мира до 18 лет.

Спортсмены являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.