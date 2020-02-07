Свыше 250 иностранцев выдворили из Псковской области в 2019 году

12:50, 07 февраля 2020, ПАИ

253 иностранца выдворили из Псковской области в 2019 году, сообщил на пресс-конференции 7 февраля заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.

Помимо выдворения в их отношении принято решение о запрете въезда в Россию в течение 5-10 лет. В частности, въезд закрывался для граждан Вьетнама (21% от общего числа выдворенных), Узбекистана (16%), Таджикистана (14%), Молдовы (13%), Белоруссии (6%). Все они незаконно пребывали на территории Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Калинин уточнил, что содержание иностранцев в специальном центре и их выдворение за пределы страны производится за счёт налогов жителей региона, поэтому его ведомство предпринимает все возможные усилия для скорейшей высылки иностранцев. «Но не всегда это возможно. Например, в 87% случаев сроки ожидания не превысили 2 месяцев, а 8% ожидали выезда от 2 до 6 месяцев», - отметил замначальника УВМ УМВД.

В прошлом году зафиксировано более 2600 правонарушений со стороны граждан иностранных государств. Большая их часть касается нарушения миграционного законодательства. В частности, 55% инцидентов связаны с нарушением иностранцами правил въезда и режима пребывания в стране, 21% - с нарушениями принимающей стороны, которая предоставляет иностранцам жильё или иные услуги.

Кроме того, иностранные граждане совершили в Псковской области 180 преступлений (2% от общего количества зарегистрированных на территории региона). Пятая их часть относится к тяжким и особо тяжким. Большая часть преступников (62%) оказалась гражданами стран СНГ.