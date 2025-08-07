Вшестером на дачу: стало известно о трёх пострадавших в ДТП с подростками в Гдовском районе

Подробности ночного ДТП с погибшими подростками в Гдовском районе опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём автомобиля находился 19-летний уроженец города Сланцы Ленинградской области, получивший водительское удостоверение несколько месяцев назад. Молодой человек направлялся на дачу к матери.

По предварительным данным, у деревни Потрехново автомобиль перевернулся и протаранил дерево в придорожном кювете.

В результате ДТП погибли 16-летний и 14-летний подростки. Трое других пассажиров (20-летний и двое 16-летних) с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Все пострадавшие являются уроженцами города Сланцы Ленинградской области.

На месте происшествия работали экстренные службы. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.