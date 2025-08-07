В Псковской области мотоциклист скончался в больнице после полученной в ДТП травмы
40-летний мотоциклист скончался в больнице после полученной травмы в ДТП в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, что ДТП произошло 5 августа у деревни Чернецово. Мотоциклист не справился с управлением и вылетел с дороги. Его с травмой головы доставили в больницу Великих Лук.
