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Общество

Более 68 тысяч иностранцев и лиц без гражданства поставили на миграционный учёт в Псковской области

В Псковской области на миграционный учёт поставили 68 тысяч 66 иностранных граждан и лиц без гражданства в 2019 году. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Андрей Калинин на встрече с журналистами 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Калинина, из общего количества поставленных на миграционный учёт 34 тысячи человек или 62% поставили на учёт гостиницы. Он также отметил, что 25% иностранцев встают на учёт с целью туризма, 23% - с частной целью, 18% - с целью работы, остальные – с деловыми, коммерческими и гуманитарными целями. При этом Андрей Калинин подчеркнул, что кардинальных изменений в целях въезда в Псковскую область за последнее время не наблюдается.

По структуре поставленных на миграционный учёт 15% приходится на граждан Эстонии, 13% - Узбекистана, 10% - Таджикистана, 10% - Белоруссии.

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