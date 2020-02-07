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Сержант из Пскова признан виновным в ложном доносе

Старший сержант войсковой части 81430 в Пскове признан виновным в ложном доносе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Вечером 20 марта 2019 года старший сержант ехал по улице Леона Поземского в Пскове на своём автомобиле «Мерседес-Бенц 260Е». Зная, что автомобиль не зарегистрирован должным образом, он не выполнил требование сотрудника полиции об остановке, после чего врезался в придорожное ограждение и скрылся с места ДТП.

Утром 21 марта 2019 года молодой человек позвонил в полицию и соврал, что его автомобиль угнали.

Псковский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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