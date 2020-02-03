Великолучанка Александра Савенкова защищает честь страны в Vegas Shoot

12:47, 07 февраля 2020, ПАИ

Уроженка Великих Лук, член сборной Псковской области, заслуженный мастер спорта Александра Савенкова отправилась в Лас-Вегас на крупнейшие в Новом Свете соревнования по стрельбе из лука - Vegas Shoot. Россию в женском блочном разряде будут представлять Александра Савенкова и Наталья Авдеева из Калининграда.

Главный тренер сборной Псковской области Виталий Андреев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации обратил внимание на то, что спортсменам предстоит не только смена часовых поясов и выступление почти без адаптации, но и непривычный формат соревнований, отличающийся от традиционного.

«Но не будем забывать, что в 2018 году Александра побеждала здесь в финале Кубка мира и стреляла за бронзу на самом Vegas Shoot и пожелаем ей удачи», - поделился наставник.