0
20:08
Гребной узел - 2
10:56
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
07:56
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
20:21
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
20:14
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
15:47
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
Еще новости
Спорт

Великолучанка Александра Савенкова защищает честь страны в Vegas Shoot

Уроженка Великих Лук, член сборной Псковской области, заслуженный мастер спорта Александра Савенкова отправилась в Лас-Вегас на крупнейшие в Новом Свете соревнования по стрельбе из лука - Vegas Shoot. Россию в женском блочном разряде будут представлять Александра Савенкова и Наталья Авдеева из Калининграда.

Главный тренер сборной Псковской области Виталий Андреев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации обратил внимание на то, что спортсменам предстоит не только смена часовых поясов и выступление почти без адаптации, но и непривычный формат соревнований, отличающийся от традиционного.

«Но не будем забывать, что в 2018 году Александра побеждала здесь в финале Кубка мира и стреляла за бронзу на самом Vegas Shoot и пожелаем ей удачи», - поделился наставник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
03 февраля 2020
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
03 февраля 2020
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
30 января 2020
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
30 января 2020
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
29 января 2020
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
28 января 2020
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
25 января 2020
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов

Идет загрузка...