Псковским ветеранам вручили медали в честь 75-летия Победы
Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вручил проживающим в Псковской области ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы. Торжественная церемония прошла в тематическом зале объединенного Псково-Изборского музея-заповедника в Пскове 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Данная медаль учреждена указом главы государства Владимира Путина, ею будут отмечены все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним граждане.