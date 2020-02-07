Случаи подачи заявлений об ограничении выезда детей из РФ участились в Псковской области

15:34, 07 февраля 2020, ПАИ

Случаи подачи заявлений об ограничениях выезда несовершеннолетних за пределы РФ участились в Псковской области. Об этом рассказала заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Галина Кисс на встрече с журналистами 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы является контролерами и взаимодействуем с пограничной службой и судами», - рассказала Галина Кисс, добавив, что довольно часто один из родителей ребенка пользуется своими правами и забывает, что речь идет не о бывшем супруге, а о ребенке.

«Часто родители бессознательно ограничивают в праве выезжать, и ведь ребенок не сможет ни с кем выехать за границу, даже с родителями», - добавила Галина Кисс.

Подобные конфликты решаются в судебном порядке. После подачи заявления забрать обратно его можно только через суд или пока ребенку не исполнится 18 лет.

«В 2019 году таких дело было не так много, но каждый случай – это переживания для нас, поскольку это конфликт двух когда-то близких людей, от которого страдает ребенок», - рассказала Галина Кисс.