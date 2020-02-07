Уроженка Азербайджана ограбила 84-летнюю женщину в Гдовском районе

13:52, 07 февраля 2020, ПАИ

29-летняя уроженка Азербайджана ограбила 84-летнюю жительницу поселка Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

В конце января девушка решила занять денег у пожилой женщины, которой часто помогала по хозяйству. В ходе разговора она забрала кошелек потерпевшей, в котором находилось 800 рублей. Женщина пыталась вернуть свои деньги, но злоумышленница, держа пенсионерку за шею и закрывая ей рот, грубо оттолкнула ее и скрылась с места преступления.

По факту грабежа следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Кроме этого, в прошлом году уроженка Азербайджана украла 35 тысяч рублей с банковской карты 63-летнего жителя поселка Смуравьево-2, используя приложение «Сбербанк онлайн». Заявление о преступлении поступило от потерпевшего лишь 5 февраля. По факту кражи следствие возбудило уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 У РФ.

У безработной и ранее не судимой подозреваемой имеются трое малолетних детей, но их изъяли органы опеки.

Суд принял решение изолировать девушку от общества – по ходатайству следствия в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.