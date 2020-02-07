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Жительница Порхова фиктивно зарегистрировала у себя гражданина Азербайджана

В Порховском районе установлена местная жительница, подозреваемая в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июле 2019 года 52-летняя безработная жительница деревни Бельское Устье Порховского района фиктивно зарегистрировала в своём доме гражданина Азербайджана. Женщина уже призналась в содеянном. В настоящее время по данному факту стражи порядка проводят проверку, возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый случай фиктивной регистрации иностранцев в Псковской области. Так, недавно правоохранительные органы выявили великолучанку, которая незаконно прописала в квартире дома на улице Дьяконова двух граждан Таджикистана.

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