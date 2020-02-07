Более 365 тысяч рублей украли мошенники с карт псковичей

15:51, 07 февраля 2020, ПАИ

В Пскове и Псковском районе четверо местных жителей лишились более 365 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 6 февраля 34-летнему местному жителю позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств он завладел с его карты деньгами в размере 300 тысяч рублей.

Еще двое псковичей 5 и 6 февраля в результате дистанционного мошенничества лишились в общей сложности 33 тысяч рублей. Жертвой аналогичной преступной схемы также стала 47-летняя жительница Псковского района. Её обманули более чем на 32 тысячи рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках возбужденных уголовных дел.