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Общество

Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе

Законопроект «Единой России», регулирующий деятельность аптек, поможет решить проблему приобретения лекарств на селе, уверен заместитель секретаря псковского регионального отделения партии, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«Граждане уже давно просят организовать торговлю лекарствами и медицинскими изделиями на селе, потому что зачастую с учетом нашей транспортной доступности, особенностей Псковской области, людям, которые проживают в сельской местности, сложно купить лекарства. Для этого нужно ехать в районный центр, а наши автобусы не всегда регулярно ходят, - сказал Александр Котов. - Буквально недавно я посещал фельдшерско-акушерские пункты, которые построены в рамках национального проекта, и возник вопрос о том, чтобы там можно было торговать лекарственными средствами».

Александр Котов высказался за идею о передвижных аптечных пунктах, которые будут доставлять медицинские препараты в удаленную местность. «ФАПы есть не везде, а только там, где проживает свыше 100 человек, остальные как раз могли бы обслуживать передвижные аптечные пункты», - добавил он.

«Мне кажется, что предложенные меры очень своевременные, даже больше скажу, проблемы давно назрели. Этот закон нужно обязательно принимать», - подытожил Александр Котов.

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