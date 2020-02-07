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Общество

Региональный Россельхознадзор проконтролировал перемещение через границу России более 2700 животных

В январе 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, осуществляющими ветеринарный контроль в пунктах пропуска через границу России было проконтролировано перемещение 2740 животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первый месяц года 423 домашних питомца и 9 лошадей направились из Российской Федерации в Польшу, Германию, Словакию, Латвию, Эстонию, Литву, Швецию, Финляндию, Азербайджан. На территорию Российской  Федерации ввезли 2287 животных, в том числе спортивных и племенных лошадей из Латвии и США, мелкий рогатый скот, пушных зверей, а также животных - компаньонов, путешествующих с владельцами. 

Нарушения ветеринарных требований инспекторы Россельхознадзора выявили при перевозке из Латвии коз, которые были направлены в Московскую область для карантинирования. Также были зафиксированы случаи перевозки из Республики Беларусь 21 головы крупного рогатого скота и лошадей без ветеринарных сопроводительных документов, вследствие допущенных нарушений перемещение животных было запрещено, а груз возвращен в Белоруссию.

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