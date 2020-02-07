Лекция в память о подвиге 6-й роты состоится в Никольском храме Пскова
Жителей Пскова и гостей города приглашают в Никольский храм на лекцию «6 РОТА. 20-летию подвига посвящается». Как рассказали Псковскому агентству информации в Паломнической службе «Подворье» Псково-Печерского монастыря, усилиями церкви в Пскове собран богатейший архив в память о десантниках героической роты. Формировался он в храме Александра Невского. Здесь собраны фотографии погибших бойцов, их документы, принадлежавшие им вещи, копии их почерков, которые впоследствии были нанесены на купол памятника в Черехе.
Лекция состоится 10 февраля в 18:30 по адресу: улица Некрасова, 33. Лектором выступит Валентина Гривина.
Вход свободный.