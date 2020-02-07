0
18:03
Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
16:06
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
15:36
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
15:09
Насосала: Нетрадиционный способ поправить здоровье
13:45
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
13:37
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
Еще новости
Общество

Лекция в память о подвиге 6-й роты состоится в Никольском храме Пскова

Жителей Пскова и гостей города приглашают в Никольский храм на лекцию «6 РОТА. 20-летию подвига посвящается». Как рассказали Псковскому агентству информации в Паломнической службе «Подворье» Псково-Печерского монастыря, усилиями церкви в Пскове собран богатейший архив в память о десантниках героической роты. Формировался он в храме Александра Невского. Здесь собраны фотографии погибших бойцов, их документы, принадлежавшие им вещи, копии их почерков, которые впоследствии были нанесены на купол памятника в Черехе.

Лекция состоится 10 февраля в 18:30 по адресу: улица Некрасова, 33. Лектором выступит Валентина Гривина.

Вход свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
07 февраля 2020
Гончары представляют Псковскую область на выставке-ярмарке ремесленников в Санкт-Петербурге
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
07 февраля 2020
Александр Котов: Законопроект «Единой России» поможет решить проблему приобретения лекарств на селе
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
07 февраля 2020
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
07 февраля 2020
Лучших молодых профессионалов наградили в Пскове (ВИДЕО)
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
07 февраля 2020
Дали отпор заправке: В Пскове перезонировали участок у Мирожского монастыря
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
07 февраля 2020
Новое управление в Псковской области займётся реализацией нацпроектов
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области
07 февраля 2020
Представители 36 стран мира учатся в Псковской области

Идет загрузка...