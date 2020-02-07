ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе

17:42, 07 февраля 2020, ПАИ

В Печорском районе около 15:40 многотонный КРАЗ протаранил пассажирский автобус. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что инцидент произошел на въезде в Печоры со стороны деревни Печки. КРАЗ не уступил дорогу и протаранил автобус при выезде с проселочной дороги. От столкновения у автобуса выбило левое боковое стекло.

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.