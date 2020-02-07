Наказание за ложные сообщения о терактах хотят ужесточить в России

19:28, 07 февраля 2020, ПАИ

В Госдуме хотят скорректировать статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на первого заместителя председателя парламентского комитета по законодательству и государственному строительству Вячеслава Лысакова.

Ранее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого задержали за 11 ложных сообщений о терактах. Согласно закону, наказание следует только за сообщения о готовящихся «взрыве, поджоге или иных действиях», а мужчина сообщал о взрывах, которые якобы уже произошли.

По мнению Вячеслава Лысакова, с помощью такой «словесной эквилибристики» правонарушители получают возможность уйти от заслуженного наказания. Поэтому он считает, что необходимо скорректировать соответствующий закон, провести лингвистически-правовую экспертизу текста дополнительно, а также подумать о том, чтобы законодательно исключить возможность ухода от уголовной ответственности.