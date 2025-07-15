Студенты филфака СПбГУ ознакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ

18:22, 15 июля 2025, ПАИ

Студенты-филологи Санкт-Петербургского государственного университета познакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ «Социогуманитарная регионика» в рамках традиционной диалектологической практики, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Руководитель лаборатории Наталья Большакова рассказала студентам о принципах работы лаборатории. В беседе приняли участие сотрудники лаборатории Мая Муратова и Анастасия Сокольникова. Гости из Петербурга познакомились с картотекой, книгами лаборатории и оценили её работу по созданию новой электронной базы данных по традиционному детскому фольклору.

Руководитель практики, ассистент кафедры русского языка СПбГУ Константин Буянов подчеркнул, что обмен опытом и знакомство с трудами псковских коллег – это добрая традиция двух вузов. «У Санкт-Петербургского государственного университета и Псковского госуниверситета крепкие связи: уже в 1945 году тогда ещё Ленинградский университет провёл первую экспедицию на Псковщину. Ну а мы уже 796-я экспедиция с тех пор», – подчеркнул Константин Буянов.

Традиционно диалектологическая практика у ребят началась после завершения первого курса. Будущие русисты провели 11 дней в Жижицкой волости Куньинского района, где собирали диалектологический материал по опросникам.

Напомним, псковских учёных и исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета связывает давнее сотрудничество. Большую роль в развитии рабочих контактов сыграла деятельность известного специалиста в области лексикографии, диалектологии и истории русского языка, преподавателя кафедры русского языка Псковского пединститута Софьи Глускиной. Именно она организовала в Пскове сбор материалов для задуманного профессором Борисом Лариным Псковского областного словаря и до 1992 года работала его автором и редактором. С середины XX века не прекращаются экспедиции в Псковскую область, проводимые обоими вузами. Благодаря им регулярно пополняется уникальная картотека Псковского областного словаря, которая давно перешагнула миллионное количество карточек. Все они наряду с материалами, собранными в рамках фольклорных экспедиций, вошли в фонд лаборатории «Социогуманитарная регионика», основанной на базе ПсковГУ в 2003 году.