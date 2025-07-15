Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты филфака СПбГУ ознакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ

Студенты-филологи Санкт-Петербургского государственного университета познакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ «Социогуманитарная регионика» в рамках традиционной диалектологической практики, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Руководитель лаборатории Наталья Большакова рассказала студентам о принципах работы лаборатории. В беседе приняли участие сотрудники лаборатории Мая Муратова и Анастасия Сокольникова. Гости из Петербурга познакомились с картотекой, книгами лаборатории и оценили её работу по созданию новой электронной базы данных по традиционному детскому фольклору.

Руководитель практики, ассистент кафедры русского языка СПбГУ Константин Буянов подчеркнул, что обмен опытом и знакомство с трудами псковских коллег – это добрая традиция двух вузов. «У Санкт-Петербургского государственного университета и Псковского госуниверситета крепкие связи: уже в 1945 году тогда ещё Ленинградский университет провёл первую экспедицию на Псковщину. Ну а мы уже 796-я экспедиция с тех пор», – подчеркнул Константин Буянов.

Традиционно диалектологическая практика у ребят началась после завершения первого курса. Будущие русисты провели 11 дней в Жижицкой волости Куньинского района, где собирали диалектологический материал по опросникам.

Напомним, псковских учёных и исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета связывает давнее сотрудничество. Большую роль в развитии рабочих контактов сыграла деятельность известного специалиста в области лексикографии, диалектологии и истории русского языка, преподавателя кафедры русского языка Псковского пединститута Софьи Глускиной. Именно она организовала в Пскове сбор материалов для задуманного профессором Борисом Лариным Псковского областного словаря и до 1992 года работала его автором и редактором. С середины XX века не прекращаются экспедиции в Псковскую область, проводимые обоими вузами. Благодаря им регулярно пополняется уникальная картотека Псковского областного словаря, которая давно перешагнула миллионное количество карточек. Все они наряду с материалами, собранными в рамках фольклорных экспедиций, вошли в фонд лаборатории «Социогуманитарная регионика», основанной на базе ПсковГУ в 2003 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Пять населённых пунктов Пыталовского округа остаются без электроэнергии
15 июля 2025

Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков прошёл у стелы воинам-освободителям
15 июля 2025

Эксперты из Москвы посетили детское отделение Псковской инфекционной больницы
15 июля 2025

Водолазная группа исследовала плавучий остров в устье реки Еменка в Невельском округе
15 июля 2025

Студенты филфака СПбГУ ознакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ
15 июля 2025

Объявлены аукционы на ремонт дорог в Псковской области
15 июля 2025

Кадровые изменения произошли в прокуратуре Палкинского района
15 июля 2025

Нового прокурора назначили в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...