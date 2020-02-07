Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента

22:57, 07 февраля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в рамках выездного обучающего семинара в Печорском районе встретился с членами нового состава Молодёжного парламента при региональном парламенте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Вначале Александр Котов рассказал присутствующим о деятельности регионального парламента. Он провёл аналогию между работой депутатского корпуса и Молодёжным парламентом. «Вы так же, как и депутаты, представляете значительную группу избирателей на территории нашего региона – молодёжь. Членство в Молодёжном парламенте накладывает определённые обязательства и ответственность – вы должны помнить, что теперь ваши действия на работе, в быту, в социальных сетях влияют на имидж не только Молодёжного парламента, но и областного Собрания депутатов», - напомнил спикер.

Затем Александр Котов поделился своим видением эффективной организации работы Молодёжного парламента. «Никто не любит напутствий и советов – это нудное дело, но мне по должности положено», - пошутил председатель регионального парламента.

По мнению спикера, уклон на проектную деятельность, который существовал в двух последних составах Молодёжного парламента, не совсем верен. «Реализация проектов, на мой взгляд, лишь один из инструментов, а не главное направление работы. В первую очередь, ваша деятельность должна быть командной работой, направленной на трансляцию и отстаивание позиции той целевой аудитории, которую вы представляете – молодёжь», - сказал Александр Котов.

Александр Котов посоветовал молодым людям не распыляться на решении всех вопросов сразу, а сконцентрироваться на понятных и близких темах. «Важно, чтобы вы были лидерами и вовлекали в обсуждение проблем молодёжную среду. По такому же принципу работают и депутаты: мы выезжаем в районы, встречаемся с людьми, обсуждаем проблемы, и на основе полученной информации пытаемся найти пути решения либо через изменение законодательства, либо на уровне исполнительной и муниципальной власти. Поверьте, мы ждем от вас предложений. Нам важна обратная связь, потому что за вами будущее и будущее не отдалённое, а самое ближайшее», - обратился к молодым людям парламентарий.

Кроме того, Александр Котов рекомендовал членам Молодёжного парламента воспользоваться возможностью познакомиться с работой законодательного органа, посетив заседания комитетов и сессии Собрания депутатов, а также не бояться пробовать свои силы в избирательных кампаниях.

«Если вы хотите чего-то добиться, нужно быть активными – не ждите, что вам всё принесут «в клюве». Вы ещё очень молодые люди, двигайтесь вперёд, но ставьте перед собой реалистичные цели. Например, участвуя в выборах, не ждите победы сразу. Но поверьте, если вы будете заниматься своим делом активно, с азартом и блеском в глазах, то победа к вам обязательно придёт», - сказал спикер облсобрания.

После выступления Александр Котов ответил на вопросы членов Молодёжного парламента. Иван Екимов обратился к спикеру Собрания как к «мастодонту региональной политики»: «Чем современный политик отличается от политика 90-х и каким вы видите политического деятеля образца 2025 года?»

По мнению Александра Котова, нельзя дать четкого определения, каким должен быть идеальный политик – это определяется каждым конкретным моментом времени. «Задача политика – чувствовать настроение общества и понимать, как сплотить вокруг себя людей, чтобы решить актуальные и насущные проблемы. Политик – это тот, кто пользуется доверием и уважением граждан, кто выдвигает идеи и стремится их реализовать, кто видит проблемы и знает, как их решать, тот, у кого есть азарт и желание себя проявить», - ответил Александр Котов.

Юлия Лысова поинтересовалась, какие черты, по мнению спикера Собрания, должны быть присущи председателю Молодёжного парламента, которого совсем скоро им предстоит избрать.

«За время моей профессиональной деятельности мне доводилось руководить предприятием – это единоличная власть, а парламент – это коллегиальный орган, и чтобы решение было принято нужно договариваться: и депутатам между собой, и политическим фракциям. И надо сказать, что, несмотря на разность взглядов, парламентариям это удаётся: когда на повестке стоит судьба страны – политические разногласия отметаются. Поэтому задача председателя – сгладить противоречия и помочь договориться», - озвучил свою позицию Александр Котов.

Спикер регионального парламента ещё раз подтвердил, что депутаты открыты для общения с членами Молодёжного парламента, заинтересованы в совместной работе и готовы оказывать поддержку.

В ходе дальнейшего общения разговор вышел за рамки обсуждения деятельности Молодёжного парламента. Молодых людей интересовали глобальные вопросы, связанные с актуальными проблемами политики и экономики. Речь шла о международной экономической конкуренции, задачах нового федерального правительства, снижении налоговой нагрузки на крупный и малый бизнес, изменении межбюджетных отношений.

Персональный состав Молодёжного парламента был утверждён в декабре 2019 года. В него вошли 22 партийных представителя – свои кандидатуры предложили региональные отделения партий, имеющих мандаты в Псковском областном Собрании, а также 15 человек, успешно прошедших конкурсный отбор. Региональным законодательством состав Молодёжного парламента определён в количестве 44 человек. На семь вакантных мест объявлен дополнительный набор.