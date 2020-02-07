Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»

23:06, 07 февраля 2020, ПАИ

Итоги регионального конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли Псковской» за 2019 год подвели на заседании художественно-экспертного совета в Псковском областном центре народного творчества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре народного творчества, почетное звание «Душа земли Псковской» за 2019 год присвоено шестерым номинантам за заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность.

Почетное звание «Душа земли Псковской» получили мастер народного творчества Псковской области по плетению из природных материалов, заведующая отделом народного творчества и художественной культуры Порховского музея Ирина Константинова, руководитель народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Традиция» великолукского городского дома культуры имени Ленина Елена Савченко, «Псковский кузнечный двор» — объединение псковских мастеров кузнечного дела, художественный руководитель народного самодеятельного коллектива вокально-инструментального ансамбля «Интер» островского центра культуры «Юбилейный» Александр Царкозенко, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Забава» великолукской детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского» Наталья Смородина, балетмейстер, основатель областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования Владимир Максимов.

«Все представленные на конкурс кандидатуры хорошо известны в Псковской области и далеко за ее пределами. Творческие коллективы и мастера достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных конкурсах и выставках. Коллективы принимают самое активное участие в важных областных и межрайонных проектах. Их творчество любят и ценят жители Псковской области», - подчеркнули в Псковском областном центре народного творчества.