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Общество

Ярмарка ремесленников «Кладовая мастерства» пройдёт в Себеже 16 февраля

16 февраля в 12:00 в Себежском районном культурном центре в рамках международного фестиваля современного декоративно-прикладного искусства состоится ежегодная выставка-ярмарка изделий ремесленников «Кладовая мастерства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В мероприятии будут участвовать мастера из различных районов Псковской области и Белоруссии, работающие в техниках ткачества, плетения из лозы, бересты, щепы и болотных трав, резьбы и росписи по дереву, художественной ковки, валяния из шерсти. Все участники получат памятные дипломы и сувениры, а зрителей ждет концерт фольклорных коллективов из Псковской и Витебской областей.

Основными задачами фестиваля являются популяризация традиционных ремесел, являющихся неотъемлемой частью культурного наследия, а также поддержка мастеров, работающих в старинных и современных техниках декоративно-прикладного творчества. 

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