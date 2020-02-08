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Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

В России самые высокие зарплаты предлагают специалистам высшего менеджмента. Они могут рассчитывать на заработок от 100 до 800 тысяч рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование портала по поиску работы hh.ru.

В частности, 800 тысяч рублей в месяц готовы платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода и гендиректору (CEO) в Новосибирске. 500 тысяч рублей может получать советник генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице есть возможность зарабатывать в месяц от 400 тысяч до миллиона рублей на должности E-commerce-директора. Примерно на такую же сумму может рассчитывать в Москве финансовый директор.

В то же время директору по производству в Екатеринбурге предлагают от 400 до 650 тысяч рублей, старшему quant-исследователю в Москве – 350 тысяч рублей, IT-директору в Санкт-Петербурге – 300 тысяч рублей.

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