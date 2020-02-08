Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове

11:13, 08 февраля 2020, ПАИ

8 февраля в Пскове стартовало рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства по партийному проекту «Единой России»» «Городская среда». Оно продлится до 24 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В предложенном для голосования списке значатся три общественных пространства. Псковичи смогут выбрать следующие территории, которые будут благоустроены в 2021 году в первую очередь: парк имени Юрия Гагарина, территорию общего пользования у средней общеобразовательной школы №13 и площадь Ленина.

Голосование состоится на портале moydom.ru. Дизайн-проекты представлены на сайтах pskovgorod.ru и pskovadmin.ru. Поучаствовать в голосовании могут все жители Пскова в возрасте от 14 лет. Итоги голосования подведут не позднее 27 февраля.