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Происшествия

16 человек погибли в ДТП в Псковской области за январь

За январь текущего года в Псковской области зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия. В них 16 человек погибли, 70 – получили различные травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Самым распространённым видом происшествий, в которых пострадали люди, являются наезды на пешеходов. Они составили 48% от общего количества дорожных аварий.

В этой связи Госавтоинспекция совместно с другими ведомствами разработала комплекс дополнительных мер, направленных на стабилизацию дорожной обстановки в Псковской области. В частности, особое внимание уделяется пешеходам, допускающим нарушения правил дорожного движения, связанные с переходом дороги вне положенного места. Также усилен контроль за водителями транспорта, которые не пропускают пешеходов.

Кроме того, в образовательных учреждениях проводятся дополнительные «минутки безопасности» для юных пешеходов. А в рамках профилактических бесед в трудовых коллективах и местах массового пребывания граждан организована работа с взрослыми участниками дорожного движения по формированию безопасной модели поведения на дороге.

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