Прибор для поиска людей под завалами по их дыханию создают в России

12:11, 08 февраля 2020, ПАИ

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разрабатывает радиолокационный комплекс, который позволит спасателям находить людей под завалами по дыханию и движению, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника института Сергея Диденко.

По его словам, новая разработка поможет спасателям находить пострадавших под завалами по их дыханию и движению. Устройство также вычислит расстояние до пострадавшего. На обследование одного участка площадью до 10 метров уйдёт от одной до трёх минут.

Другой радиолокационный комплекс поможет находить людей, попавших под лавину. Прибор будет работать с помощью радиолокации, которая обеспечит достоверность поиска на глубине до пяти метров. На монитор устройства будет выводиться радиоизображение структуры снежного покрова, по которому можно определить, есть ли под снегом пострадавшие. Для этого потребуется не более трёх минут.