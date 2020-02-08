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Общество

Псковичи поборются за место в финале конкурса «Лидеры России»

В Санкт-Петербурге проходит региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России-2020» по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщила Псковскому агентству информации руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Елена Барсегова, в полуфинал конкурса прошли девять представителей Псковской области. Среди них - первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

В течение двух основных дней полуфинала – 8 и 9 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России». Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

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