Михаил Ведерников: Мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты

13:44, 08 февраля 2020, ПАИ

Власти Псковской области уделяют особое внимание вопросам подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты. Об этом заявил губернатор Псковской области на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для Пскова и всей страны этот юбилей имеет принципиальное значение. Каждый взрослый житель Псковской области может рассказать, как 20 лет назад на несколько дней было парализовано движение и жизнь в городе, когда весь Псков собрался у храма Александра Невского - были перекрыты центральные улицы в связи с проведением траурного шествия, - отметил Михаил Ведерников. - Поэтому мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к памятной дате».

Губернатор подчеркнул, что к 25 февраля должны быть полностью завершены восстановительные работы на памятнике «Купол». «Это несколько позже намеченных сроков. Связанно это с тем, что завод-изготовитель ошибся с размерами самого «Купола» и пришлось ждать гарантийной замены. Проблема была решена достаточно оперативно, поэтому буквально на днях «Купол» должен приехать в Псков и уже начнутся работы по его установке», - пояснил глава региона.

В то же время он подчеркнул, что благодаря соответствующим погодным условиям дорогу на кладбище «Орлецы-2» наоборот удалось сделать раньше срока. «Она была готова уже в прошлом году. Там осталось лишь нанести постоянную разметку вместо временной», - уточнил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области продолжаются работы по благоустройству остановки в Черехе, и различных территорий, а также ремонтируются подъезды к местам проведения основных мероприятий. При этом глава региона подчеркнул, что областные власти сейчас должны акцентировать основное внимание на работе по взаимодействию с родственниками. «Необходимо сделать всё возможное для их поддержки, реализации тех обязательств, которые мы на себя взяли», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что необходимо в максимально короткие сроки произвести все выплаты всем семьям.

Также губернатор сообщил, что принято решение об участии делегации Псковской области в памятных мероприятиях в Чечне, которые пройдут 28 февраля. «В этой части необходимо собрать информацию: кто и родственников, и каким образом планирует туда добираться. Необходимо чётко отработать все вопросы связные с финансированием транспортных расходов, проживания и питания», - заключил Михаил Ведерников.