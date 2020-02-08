Шесть псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России»

13:58, 08 февраля 2020, ПАИ

Шесть псковичей успешно прошли контрольное тестирование и допущены до участия в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

В их числе сотрудница ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» Елена Бузницкая, работник «AI Today» Павел Доронин, сотрудник ООО «Литейная Мануфактура» Иван Кутто, начальник отдела информационных систем управления Федерального казначейства по Псковской области Сергей Ледовой, первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов и индивидуальный предприниматель Александр Скала.

В течение двух основных дней полуфинала – 8 и 9 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России». Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.