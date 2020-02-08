0
15:19
Студенческий Инжиниринговый центр открылся в Пскове
13:44
Михаил Ведерников: Мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты
13:01
Замминистра обороны РФ прибыл в Псков
10:40
Президент России утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам
22:57
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
22:10
Псковские следователи: Арендатор участка на улице Юбилейной захватил парковочные места для инвалидов
20:06
Строительство современного выставочного зала ведётся в Изборске
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поручил провести встречу ПсковГУ и руководителей предприятий региона для профориентации студентов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести встречу ПсковГУ и руководителей предприятий региона для профессионального ориентирования студентов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое поручение глава региона дал во время осмотра Студенческого Инжинирингового центра, который открылся 8 февраля в Пскове.

Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета разместился в Пскове на Плехановском посаде, 25. Данное учреждение – проектная площадка для студентов инженерных специальностей под запросы предприятий региона, точка входа студентов в технологическую предпринимательскую деятельность, включение региона в сквозные технологические рынки НТИ.

Центр создан по итогам конкурса на предоставление государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству образования и науки РФ в 2018 году.

Инжиниринговый центр ПсковГУ ориентирован на развитие инженерных навыков студентов и молодых учёных, а также их применение в проектировании, прототипировании и промышленном дизайне. На базе центра студенты и молодые сотрудники университета смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Студенческий Инжиниринговый центр открылся в Пскове
08 февраля 2020
Студенческий Инжиниринговый центр открылся в Пскове
Михаил Ведерников: Мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты
08 февраля 2020
Михаил Ведерников: Мы уделяем особое внимание вопросам подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты
Замминистра обороны РФ прибыл в Псков
08 февраля 2020
Замминистра обороны РФ прибыл в Псков
Президент России утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам
08 февраля 2020
Президент России утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
07 февраля 2020
Александр Котов в формате «без галстуков» пообщался с новым составом Молодёжного парламента
Псковские следователи: Арендатор участка на улице Юбилейной захватил парковочные места для инвалидов
07 февраля 2020
Псковские следователи: Арендатор участка на улице Юбилейной захватил парковочные места для инвалидов
Строительство современного выставочного зала ведётся в Изборске
07 февраля 2020
Строительство современного выставочного зала ведётся в Изборске
Единый молодежный культурно-образовательный центр создадут в Великих Луках
07 февраля 2020
Единый молодежный культурно-образовательный центр создадут в Великих Луках

Идет загрузка...