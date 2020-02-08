Михаил Ведерников поручил провести встречу ПсковГУ и руководителей предприятий региона для профориентации студентов

16:10, 08 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести встречу ПсковГУ и руководителей предприятий региона для профессионального ориентирования студентов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое поручение глава региона дал во время осмотра Студенческого Инжинирингового центра, который открылся 8 февраля в Пскове.

Инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование» Псковского государственного университета разместился в Пскове на Плехановском посаде, 25. Данное учреждение – проектная площадка для студентов инженерных специальностей под запросы предприятий региона, точка входа студентов в технологическую предпринимательскую деятельность, включение региона в сквозные технологические рынки НТИ.

Центр создан по итогам конкурса на предоставление государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству образования и науки РФ в 2018 году.

Инжиниринговый центр ПсковГУ ориентирован на развитие инженерных навыков студентов и молодых учёных, а также их применение в проектировании, прототипировании и промышленном дизайне. На базе центра студенты и молодые сотрудники университета смогут воплощать в жизнь свои научные разработки, выполнять договорные и грантовые работы как персонально, так и в составе групп.