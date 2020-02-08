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Общество

Фильм о подвиге 6-й роты войдёт в школьную учебную программу

В России в школьную программу войдёт документальный фильм о подвиге псковских десантников 6-ой роты. Об этом сообщила руководитель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании оргкомитета по подготовке к проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, документальный фильм под рабочим названием «Памяти 6-й роты. Рота, ушедшая в бессмертие» снимает телеканал «Звезда». Планируется, что фильм покажут 1 марта. Жанна Малышева также отметила, что фильм не только войдёт в школьную учебную программу, но и будет использоваться в учреждениях культуры, а также распространен в социальных сетях.

Десантники 6-й роты погибли в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции 1 марта 2000 года. В схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили всего шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества. 

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