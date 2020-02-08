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Общество

Ветерану Анатолию Васильеву вручили медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Почетный гражданин Пскова Анатолий Васильев 8 февраля принимал гостей. К нему приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона привез музыкальный проигрыватель – накануне в рамках встречи полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с ветеранами псковичу вручили диски с современными аранжировками песен военных лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона. Теперь ветеран сможет их слушать дома в любое удобное время.

Губернатор также вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью». «Данные награды мы утвердили в прошлом году и уже вручили первые медали тем, кто сделал большой вклад в развитие региона. У Вас медаль за номером 3»,- сказал Михаил Ведерников.

Ветеран поделился своими воспоминаниями о войне, рассказал о том, как при его участии восстановливали храмы в Пскове - храма Александра Невского, церкви Богоявления с Запсковья, церкви Петра и Павла с Буя. Анатолий Васильев работал в Псковском горисполкоме, облисполкоме, в дирекции «Псковреконструкции». При нем шло восстановление памятников архитектуры, строительство «Зеленого театра» в Ботаническом саду, памятника Неизвестному солдату.

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