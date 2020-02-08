Спортсмен из Пскова стал третьим на чемпионате мира по зимнему плаванию

09:28, 09 февраля 2020, ПАИ

Спортсмен из Пскова Марк Мордовцев занял третье место на чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении. Об этом пловец сообщил своим подписчикам «ВКонтакте».

На дистанции 25 метров Марк уступил лишь немцу Тобиасу Вибиреку и финну Ласси Отонену. Спортсменам пришлось преодолевать дорожку не только на открытом воздухе, но ещё и в ледяной воде.

Марк Мордовцев профессионально занимается плаванием с 7 лет. Сейчас он живёт в Санкт-Петербурге, работает тренером по плаванию и учится в НГУ им. П. Ф. Лесгафта.