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Команда из Великих Лук завоевала вторые места в главных этапах соревнований «Юнармейские старты»

Фото со страницы Андрея Бегмурадова

Команда из Великих Лук завоевала два вторых места в главных этапах спортивных соревнований «Юнармейские старты - 2020» - «Прорыв» и «Разборка и сборка автомата АК». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Псковской региональной общественной организации ВПСК «Шторм» Андрей Бегмурадов.

Соревнования проходили в подмосковном Воскресенске и собрали 27 команд.

«Они выступали за Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» и «Переслегинскую гимназию» в которой учатся. Наши подопечные ребята заняли первое место в регионе, и мы решили отправить их на более серьёзные соревнования», - пояснил Андрей Бегмурадов.

В этапе «Прорыв» участвовала вся команда. Ребята должны были в полном обмундировании преодолеть участник местности до медпункта и оказать там помощь раненому, затем уложить пострадавшего участника команды на носилки и доставить его к финишу.

Этап по разборке и сборке автомата также был командным. Команда выстраивалась возле стола с макетом оружия друг за другом и по команде «К неполной разборке-сборке автомата приступить» приступала к выполнению упражнения. Каждый участник, произведя упражнение, передавал макет следующему, при этом секундомер не останавливался.

Также на соревнованиях глава городского округа Воскресенс Артур Болотников вручил медаль «Десантные войска» директору военно-спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» Павлу Григорьеву. Андрей Бегмурадов получил медаль от Московской областной Думы.

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