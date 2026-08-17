Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

64 экипажа примут участие в ралли «Пушкинские Горы»

На 11-й этап Кубка России по ралли «Пушкинские Горы», который пройдёт в Псковской области с 20 по 22 августа, заявились 64 экипажа. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Экипаж псковского пилота Сергея Соболева. Фото: ASMG

Самая плотная борьба ожидается в зачёте 1600Н. В этом классе заявлено 20 машин. Среди участников – восемь представителей Псковской области. В 1600Н поедут экс-чемпионка России, псковский штурман Маргарита Гребёнкина, пилот Сергей Соболев, а также исключительно псковский экипаж в составе Виктора Биченко и Ивана Белова.

Ещё два псковских экипажа будут бороться за пьедестал в зачёте «Наша классика» – Денис Баулин и Виктория Семёнова, а также Ольга Стебихова и Алина Затравкина.

Общая протяжённость трассы составит 272 километра, из которых 85 километров – боевые спецучастки. Тестовые заезды пройдут 20 августа в Опочецком районе. На следующий день запланированы ознакомление с трассой и церемония открытия.

Гонка носит статус финального этапа чемпионата Псковской области по ралли и финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






17 августа 2026

64 экипажа примут участие в ралли «Пушкинские Горы»
17 августа 2026

Великолукские футболистки в очередной раз выиграли кубок Анастасии
17 августа 2026

Региональные соревнования по лыжероллерам пройдут в Островском районе
17 августа 2026

«Мы свои очки заберём»: Сальников не сомневается в будущих победах «Луки-Энергии»
17 августа 2026

«Луки-Энергия» дома проиграла дублю калининградской «Балтики» – 1:3
16 августа 2026

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края посетила Лилия Аюпова
16 августа 2026

Межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой» пройдёт в Пскове
16 августа 2026

Три лучника представят Псковскую область на Спартакиаде народов России

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...