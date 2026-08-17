64 экипажа примут участие в ралли «Пушкинские Горы»

15:18, 17 августа 2026, ПАИ

На 11-й этап Кубка России по ралли «Пушкинские Горы», который пройдёт в Псковской области с 20 по 22 августа, заявились 64 экипажа. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Самая плотная борьба ожидается в зачёте 1600Н. В этом классе заявлено 20 машин. Среди участников – восемь представителей Псковской области. В 1600Н поедут экс-чемпионка России, псковский штурман Маргарита Гребёнкина, пилот Сергей Соболев, а также исключительно псковский экипаж в составе Виктора Биченко и Ивана Белова.

Ещё два псковских экипажа будут бороться за пьедестал в зачёте «Наша классика» – Денис Баулин и Виктория Семёнова, а также Ольга Стебихова и Алина Затравкина.

Общая протяжённость трассы составит 272 километра, из которых 85 километров – боевые спецучастки. Тестовые заезды пройдут 20 августа в Опочецком районе. На следующий день запланированы ознакомление с трассой и церемония открытия.

Гонка носит статус финального этапа чемпионата Псковской области по ралли и финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского».

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