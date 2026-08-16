Музей спорта и олимпийского движения Псковского края посетила Лилия Аюпова

23:55, 16 августа 2026, ПАИ

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках посетила руководитель регионального министерства спорта Лилия Аюпова, сообщили ПАИ в исполнительном органе власти.

Вместе с деканом социально-гуманитарного факультета, доцентом кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директором Музея спорта и олимпийского движения Псковской области Дмитрием Белюковым руководитель министерства спорта детально изучила экспозиции, где каждый кубок, медаль и старая фотография рассказывают истории больших побед великолучан.

Лилия Аюпова подчеркнула, что такие площадки – это фундамент воспитания характера. Когда юный спортсмен видит путь своих предшественников, он понимает, что за каждым успехом стоит колоссальный труд и верность идеалам.

Этот визит стал не просто экскурсией, а конструктивным диалогом о том, как сохранить спортивное наследие региона и сделать его по-настоящему живым для молодёжи, отметили в министерстве спорта Псковской области.

Ранее сообщалось, что трофей победителя Евролиги подарила легенда российского баскетбола великолукскому музею.