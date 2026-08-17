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Спорт

Великолукские футболистки в очередной раз выиграли кубок Анастасии

Великолукская команда «Луки-Energy» стала победителем десятого розыгрыша Кубка Анастасии по футболу, который прошёл в Пустошке. Об этом сообщает газета «Вперёд».

  • Великолукские футболистки в очередной раз выиграли «Кубок Анастасии»
    Фото: газета «Вперёд»
  • Великолукские футболистки в очередной раз выиграли «Кубок Анастасии»
    Фото: газета «Вперёд»
  • Великолукские футболистки в очередной раз выиграли «Кубок Анастасии»
    Фото: газета «Вперёд»
  • Великолукские футболистки в очередной раз выиграли «Кубок Анастасии»
    Фото: газета «Вперёд»
  • Великолукские футболистки в очередной раз выиграли «Кубок Анастасии»
    Фото: газета «Вперёд»

В соревнованиях участвовало шесть команд, разбитых на две подгруппы. Лидеры каждого трио проходили в финал, а вторые места групп разыгрывали бронзу.

В финале «Луки-Energy» уверенно обыграла псковскую «Россиянку» – 3:0, завоевав главный трофей. Основное время матча за бронзу между местным «Метеором» и великолукским «Экспрессом» завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались великолучанки.

В индивидуальных номинациях лучшим бомбардиром соревнований с шестью забитыми мячами стала Ксения Петрова, лучшим игроком признали Алину Панфиленок, а лучшим вратарём – Алину Быстрову.

Турнир проводится в память об Анастасии Паршенковой – вратаре команды из Пустошки, которая погибла в 2015 году в результате ДТП.

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