Региональные соревнования по лыжероллерам пройдут в Островском районе

11:01, 17 августа 2026, ПАИ

Региональные соревнования по лыжероллерам памятизаслуженного тренера России Павла Мищенкова пройдут на базе «Юность» в Островском районе с 18 по 23 августа. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Псковской области.

Участники разыграют медали в четырёх возрастных группах: от самых младших лыжников 2016 года рождения до старших – 2009 года рождения.

19 августа состоится спринт на дистанциях 800 и 1400 метров свободным стилем. 20 августа пройдёт индивидуальная гонка на три, пять и десять километров классическим стилем. 22 августа участников ждёт кросс на 1, 1,5, 2, 3 и 4 километра.

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