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«Кубок Пскова» по футболу среди юношей стартует 16 октября

Серия футбольных турниров «Кубок Пскова», посвящённая памяти Марка Петухова, среди юношей 2011-2019 годов рождения пройдёт на полях стадиона «Машиностроитель» с 16 октября по 15 ноября. Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Турнир пройдёт в несколько этапов по возрастным группам. Первыми на поле выйдут команды 2019 и 2017 годов рождения – их игры запланированы на 16-18 октября. С 23 по 25 октября свои матчи проведут футболисты 2018 и 2014 годов рождения. С 30 октября по 1 ноября сыграют команды 2016 и 2013 годов рождения. С 6 по 8 ноября на поле выйдут юноши 2015 и 2012 годов рождения. Завершится турнир матчами среди участников 2011 года рождения, которые пройдут с 13 по 15 ноября.

Организаторами соревнований выступают спортивная школа по футболу «Стрела» и городская федерация футбола при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

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