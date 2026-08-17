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«Мы свои очки заберём»: Сальников не сомневается в будущих победах «Луки-Энергии»

Главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников заявил, что команда обязательно заберёт свои очки в следующих матчах, несмотря на домашнее поражение от калининградской «Балтики-2» – 1:3 в 19-м туре Второй лиги дивизиона «Б». Об этом наставник сказал во время послематчевой пресс-конференции.

Михаил Сальников. Фото: Luki-News

«Сопернику удалось сегодня забрать три очка за счёт красной карточки. В начале игры мы пропустили пару моментов от соперника. Потом перестроились и более-менее начали владеть инициативой. Забили мяч, и я думаю, что игра была равна как минимум. Мы бы владели преимуществом. Понятно, что соперник – достаточно неплохая команда, хорошие ребята. Но мы тоже готовились, и то удаление, к сожалению, сломало все планы», – сказал Сальников в послематчевом интервью.

Отметим, что на 22-й минуте матча за фол последней надежды с поля удалили защитника великолучан Льва Ушахина. Тренер также отметил, что пропущенный мяч перед перерывом стал переломным моментом. «Если бы мы не пропустили мяч в раздевалку, возможно, всё бы сложилось по-другому. Дали подать три угловых подряд», – добавил он.

Сальников отказался комментировать судейство и подчеркнул, что команда будет разбирать свои ошибки. «Не буду комментировать судейство, не вижу смысла. Будем искать причины в себе. Обидно, но надо двигаться дальше. На месте стоять нельзя, иначе чемпионат закончится. Ребятам я благодарен за самоотдачу и характер. Я убедился в очередной раз, что у нас хорошая команда, и мы свои очки заберём», – заключил наставник великолучан.

«Луки-Энергия» после 18 сыгранных матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая два очка лидирующим «Мурому» и «Динамо-СПб». Великолукский коллектив в последних четырёх матчах одержал всего одну победу при трёх поражениях.

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