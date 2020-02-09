Водитель крана повредил газопровод в Псковском районе
Водитель автомобиля с подъёмным краном повредил газопровод в деревне Загорицы Псковского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате неудачного манёвра водитель зацепил газопровод низкого давления.
Аварийная бригада АО «Газпром газораспределения Псков» устранила утечку газа. В результате аварии один частный жилой дом остался без газоснабжения. Восстановление газопровода низкого давления и подача газа потребителю восстановится после оплаты водителем ущерба, нанесенного организации АО «Газпром газораспределения Псков».