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Водитель крана повредил газопровод в Псковском районе

Водитель автомобиля с подъёмным краном повредил газопровод в деревне Загорицы Псковского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате неудачного манёвра водитель зацепил газопровод низкого давления. 

Аварийная бригада АО «Газпром газораспределения Псков» устранила утечку газа. В результате аварии один частный жилой дом остался без газоснабжения. Восстановление газопровода низкого давления и подача газа потребителю восстановится после оплаты водителем ущерба, нанесенного организации АО «Газпром газораспределения Псков».

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