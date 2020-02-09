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Происшествия

В Таиланде военный убил 26 человек из-за проблем с продажей дома

Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей дома. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передаёт РБК.

Фото @SirajMumin

Отмечается также, что конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томма. Сначала Томма 8 февраля открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину.

Затем мужчина украл из военной части огнестрельное оружие, сел в военный внедорожник Humvee и поехал в торговый центр Terminal 21, по пути расстреливая гражданских. Все свои действия он транслировал в Facebook. Позже соцсеть заблокировала его аккаунт. Посетителей и сотрудников торгового центра он взял в заложники. Среди них было 16 человек.

На место происшествия прибыл спецназ. В итоге военного ликвидировали. От правоохранительных органов он скрывался около 17 часов на территории ТЦ, где продолжил расстрел. В результате его действий, помимо убитых, ранения получили ещё 57 человек. 

 

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