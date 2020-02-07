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Культура

Вечер памяти основателя региональной школы графики организуют в Пушкинских Горах

В.М. Васильев. Михайловское. «Горбатый мостик» (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 13 февраля состоится вечер памяти псковского художника, основателя региональной школы графики Валентина Васильева — к 80-летию со дня рождения мастера. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

На встрече своими воспоминаниями о художнике поделятся его друзья, соратники, а также его вдова — известный псковский журналист Людмила Васюрина, которая передала в собрание «Михайловского» многие работы и личные вещи Валентина Васильева.

Специально к этому дню в заповеднике готовят и большую фондовую выставку. «Под твоим живым резцом снова зацветает красота мира». На ней будут представлены не только гравюры, но и авторские доски, книги с автографами известных писателей, экслибрисы, фотографии.

Начало вечера в Научно-культурном центре «Михайловского» (Пушкинские Горы, бульв.ар Гейченко, 1) назначено на 16:00.

В музее напомнили, что работы Валентина Васильева не раз становились своего рода визитной карточкой пушкинского Святогорья, Псковской области и России в целом. Заповедник активно экспонирует линогравюры псковского мастера как по России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Кроме того, большой популярностью у посетителей «Михайловского» пользуется музейное занятие «Ювелирная техника — гравюра», которое традиционно проводят в анфиладе выставочных залов заповедного НКЦ, где оборудован «уголок художника» — небольшая постоянная экспозиция работ Валентина Васильева.

В ходе занятия гости музея не только знакомятся с историей этого выразительного вида изобразительного искусства, но ещё и пробуют себя в качестве создателей гравюры — получают уникальную возможность выполнить оттиск какого-либо заповедного пушкинского вида на офортном станке, некогда принадлежавшем Васильеву.

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